Liberoquotidiano.it - "Niagara", il primo film con Marilyn Monroe protagonista

Rai Movie ore 24. Con, Joseph Cotten e Jean Peters. Regia di Henry Hathaway. Produzione Usa 1953. Durata. 1 ora e 30 minuti LA TRAMA Alle cascate deluna bella bionda tradisce il marito, malconcio per un crack finanziario e per i postumi della guerra in Corea. Non contenta delle corna, la donna progetta di far uccidere il coniuge dal giovane amante. Ma nella lotta sotto le cascate è il marito a uccidere. Poi sopprime la fedifraga. Scappa ma anche lui è travolto dalle vorticose acque. PERCHÈ VEDERLO Perché è ilcon. Un sontuoso melodramma dove ladà il via al suo mito. Colla sua camminata "orizzontale" l'abito rosso lacca e la voce sensualissima che canta "Kiss".