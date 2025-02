Oasport.it - NFL, questa notte il LIV Super Bowl: Kansas City per la storia, Philadelphia non vuole smettere di sognare

Leggi su Oasport.it

o sogno? Si potrebbe riassumere in questo modo il 59°che andrà in scena(il kick-off alle 00.30 italiane) al Caesarsdome di New Orleans, Lousiana. L’evento più atteso, quello che catalizza tutti gli Stati Uniti e larga parte del globo terracqueo e, mai come quest’anno, ci regalerà una partita del tutto impossibile da prevedere.o sogno? Come detto, sarà questo il leitmotiv della sfida conclusiva della stagione NFL.per iChiefs, poi vi spiegheremo il perchè. Sogno sarà tutto per iEagle, spesso “underdog” e pronti a stupire. Mai come inoccasione. Per un motivo o per un altro entrambe le squadre hanno notevoli chance di vincere mentre, di pari passo, di criticità ne avranno davvero poche.Iniziamo dai campioni in carica.