Ilrestodelcarlino.it - Neve in Emilia Romagna, fino a 40 cm sugli Appennini: dove trovare il manto bianco

Bologna, 9 febbraio 2025 –prevista,arrivata. L’Appenninono questa mattina si è svegliato in un panorama incantato, quelloe soffice dei fiocchi bianchi appena caduti. Già sabato, infatti, lasi è presentata puntuale all’appuntamento delle previsioni meteo. Così in certe zone montane e collinari di Parma e Piacenza si sono registrati tra i 15 e i 20 centimetri di, a Castagnola di Bedonia (Parma) addirittura 40. Belle nevicate anchemodenese e bolognese: per la gioia degli appassionati, gli impianti di Sestola e Corno alle Scale hanno accolto a braccia aperte la regina bianca. Allerta gialla per valanghe Viste le abbondanti nevicate però, chi si trova o andrà in montagna deve prestare attenzione alle valanghe. A questo proposito, Arpaeha emesso un’allerta gialla, valida dalla mezzanotte del 10 febbraio a quella dell’11 sull’Appennino centrale.