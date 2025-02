Dayitalianews.com - Netanyahu: “L’idea di Trump è la prima vera novità da anni, può cambiare tutto a Gaza”

Leggi su Dayitalianews.com

Il premier israeliano lo ha dichiarato nel ha rilasciato un’intervista a Fox News: “Tutti la descrivono come una prigione, e allora perché lasciare le persone in prigione?”Benjamintorna sul piano dipersottolineandone ancora una volta il suo apprezzamento. “Penso che la proposta del presidentesia laidea nuova dae ha il potenziale per”, ha detto il premier israeliano in un’intervista a Fox News. “– ha aggiunto– è una piccola area dalla quale Hamas lancia attacchi, noi li colpiamo e loro riprendono, e ripetiamoquesto ancora e ancora. Così non si va da nessuna parte. Tutti descrivonocome la più grande prigione a cielo aperto al mondo, quindi perché tenere le persone in prigione?ha detto: aprite le porte, lasciate vivere le persone.