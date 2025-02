Ilnapolista.it - Nemmeno il primo posto solitario in classifica mette al riparo il Napoli dalle tensioni (Repubblica)

Marco Azzi suscrive del clima che si respira anonostante lae nonostante i discorsi di Conte.Leggi anche: Ora per cosa piangerà Inzaghi? I recuperi non sono il suo forte. Moise Kean è il Maschio AngioinoMarcia deltroppo spesso complicata da una scia di dubbi e cattivi pensieriScrive Marco Azzi su:«Fateci godere il nostro viaggio: anzi, godiamocelo insieme». Dovrebbe essere scontato e invece – incredibilmente – non è così.ilin, infatti, stando alil, la cui fantastica marcia in questo campionato è stata troppo spesso complicata da una scia di dubbi e cattivi pensieri. Il vaso era già quasi pieno per le critiche iniziali sulla qualità del gioco degli azzurri e sull’altalenante rendimento di Lukaku, con tanto di accuse all’allenatore per aver sponsorizzato in estate l’acquisto del cannoniere belga: fugate poi a suon di vittorie e gol.