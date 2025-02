Formiche.net - Nello Spazio l’Europa è in ritardo, ma l’Italia può fare da apripista. Scrive Lisi

Le prospettive di crescita del mercato globale della “New Space Economy” sono impressionanti: si prevede un volume complessivo di oltre mille miliardi (un trilione) di dollari entro il 2030, forse di mille ottocento miliardi di dollari nel 2035. Queste cifre costituiscono però per l’industria spaziale italiana e più in generale europea una promessa ed al contempo una minaccia. La New Space Economy sta infatti ridefinendo il modo in cui pensiamo allo, trasformandolo da una frontiera esclusivamente governativa ad un ecosistema dinamico dominato da attori privati. SpaceX, con le sue innovazioni rivoluzionarie, come i razzi riutilizzabili e il progetto Starlink, ha stabilito standard difficili da eguagliare, creando una situazione di quasi monopolio in alcune aree del mercato. Tuttavia, anche di fronte a tali giganti, ci sono strategie che possono consentire alle aziende italiane ed europee di competere con successo, ma è di fondamentale importanza un piano industriale spaziale coordinato.