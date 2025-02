Iltempo.it - "Negoziata la fine della guerra". Trump telefona a Vladimir Putin

Il presidente Donaldha parlato al telefono con il leader russoper cercare di negoziare lain Ucraina. Lo rivelato lo stessodichiarato al New York Post in un'intervista esclusiva, al volo, a bordo dell'Air Force One. «Meglio non dirlo», ha risposto quando gli é stato chiesto quante volte i due leader si fossero parlati.si é detto convinto che a«importi» delle centinaia di migliaia di caduti sul campo di battaglia. «Tutti quei morti. Giovani, persone bellissime. Sono come i tuoi figli, due milioni di loro morti senza motivo.» Ha esclamato il Presidente Usa. Lache dura da tre anni «non sarebbe mai accaduta» se fosse diventato presidente nel 2022, ha aggiunto. Mentre parlava con l'inviato del New York Post,, rivolgendosi al Consigliere per la Sicurezza Nazionale Mike Waltz , che lo ha raggiunto nel suo studio a bordo dell'Air Force One, ha ripetuto: «Facciamo partire queste riunioni.