Oasport.it - NBA, i risultati della notte (9 febbraio). Esordio agrodolce per Davis. Vincono Lakers e Boston, bene OKC e Denver

Leggi su Oasport.it

Sono undici le partiteNBA. Sembrava essere unda sogno per Anthonycon la nuova maglia dei Dallas Mavericks, ma improvvisamente nel terzo quarto l’exsi è fermato per un problema nella zona dell’inguine e del basso addome, che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Fino a quel momentoaveva dominato il derby texano contro Houston, chiudendo il suo match con 26 punti, 16 rimbalzi e 7 assist in 30 minuti di utilizzo e con un clamoroso +26 di plus/minus. Alla fine Dallas ha vinto comunque per 116-105 contro i Rockets grazie anche ai 23 punti di Max Christe, l’altro protagonistatrade con Los Angeles. Per Houston è la sesta sconfitta consecutiva e non bastano i 30 punti di Alperen Sengun.Era tutto pronto per l’di Luka Doncic con Los Angeles ed invece la prima in magliadello sloveno è stata ulteriormente rinviata (probabilmente nellatra lunedì e martedì).