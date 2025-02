Sport.quotidiano.net - Nba Basketball School a fine mese. Il clinic farà tappa a Ferrara il 26

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Nbafa. Grazie alla collaborazione conBasket, Scuola Basket e 4 Torri, il 26 febbraio si terrà la secondadel nuovo PlayerTour presso il Pala Aeffe del quartiere Barco. Le sessioni di allenamento, suddivise per fasce d’età, sono aperte a tutti gli atleti, indipendentemente dalla loro società di appartenenza: alle 15 per i nati dal 2010 al 2013, alle 17 per i nati dal 2013 al 2017. Il Playerè un format di allenamento avanzato della durata di 90 minuti, progettato per migliorare abilità tecniche e tattiche attraverso esercizi specifici condotti da istruttori certificati Nba. I partecipanti potranno affinare tecnica di tiro, dribbling, passaggio e difesa, il tutto in un contesto dinamico e coinvolgente. Il costo dell’iscrizione all’allenamento è di 55 euro.