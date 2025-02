Ilgiorno.it - Natura in trasformazione . Il cuore malato del ghiacciaio nelle immagini di Bontempi

che raccontano la bellezza della, le sue trasformazioni non sempre positive, a causa dei cambiamenti climatici. Un affascinante percorso fotografico quello inaugurato ieri sera alla Pieve di Urago Mella, con la mostra “Roccia Neve Ghiaccio“ di Valter, realizzate col sostegno e la collaborazione di Circolo Acli Urago Mella e Consiglio di quartiere, ed il patrocinio di Cai sezione di Brescia, Comune di Brescia e Museo nazionale della fotografia. Alpinista con 40 anni di esperienza,ha partecipato a diverse spedizioni alpinistiche, tra cui quella sull’Jankhouma nella Cordillera Real boliviana e l’Aconcagua nella Cordillera delle Ande argentine in Sudamerica oltre a moltissime cime delle Alpi italiane, svizzere e francesi.sue innumerevoli escursioni ha colto il paesaggio montano, oltre il limite del bosco, in situazioni uniche che ora racconta in un affascinante percorso fotografico.