Nato e dazi: la prima sfida per l'Europa con se stessa, non con Trump. È l'ora di entrare nell'età adulta

Da quando iniziò a esistere, 1957,cosiddetta Unita ha trascorso una vita. ma no, una sopravvivenza lenta e tranquilla, con il massimo scossone di aver deciso come i tappi debbano o no far corona alle bottiglie; provvedimento davvero epocale, assieme alle fiscelle di plastica delle ricottine; e intanto il mondo le crollava addosso come al sapiente stoico di Orazio, erestava insensibile; e non certo per filosofia, bensì per incapacità. Oppure: questa Europa, nata per le ricottine e per i tappi, meglio non potrebbe fare, giacché, insegna il Vico, natura delle cose è il loro nascimento.Il mondo, a dire la verità, non sta crollando; però è in frequente agitazione. Prendiamo la guerra tra i Palestinesi (detto in generale) e lo Stato d’Israele, a proposito della qualeosserva un pio silenzio; o la guerra sul Don, e la speranza di far danno alla Russia con le sanzioni, rivelatasi vana.