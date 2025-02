Nato Cavo Dragone | grazie Zelensky colpito da determinazione Kiev

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 9 feb. (askanews) – “, signor Presidente (ucraino, Volodymyr, ndr), per il caloroso benvenuto. Profondamentedallae dall’energia delle persone ucraine. Nel 1081esimo giorno dell’invasione russa, lo spirito coraggioso e resiliente dell’Ucraina rimane indistruttibile”. Lo scrive l’ammiraglio Giuseppesui social in qualità di presidente del Comitato militare della, in risposta a un tweet diche ringraziava l’ammiraglio per una visita a, effettuata in gran segreto, dove secondo il leader ucraino si è parlato anche dei preparativi per Ramstein. “Il nuovo presidente del Comitato militare dellaè in Ucraina. Sta facendo la sua prima visita specificatamente nel nostro stato per mostrare sostegno agli ucraini. Lo apprezziamo” ha detto ieri