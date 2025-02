Ilrestodelcarlino.it - Nascondeva in auto 200 grammi di droga

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è questa l’accusa che ieri ha fatto scattare l’arresto di un 28enne albanese. I carabinieri di Riccione, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, hanno fermato l’uomo alla guida della sua macchina per un normale controllo di routine. L’evidente stato di agitazione dell’individuo ha destato subito il sospetto degli agenti che hanno deciso per un controllo più approfondito dell’mobile. L’attenzione dei militari si è soffermata soprattutto sui sedili posteriori, sotto i quali sono stati trovati vari pacchetti di cocaina; ma anche nel vano portaoggetti in cui il rinvenimento è stato lo stesso. Nell’abitacolo i carabinieri hanno contato un totale di 200di sostanza. L’arsenale del presunto spacciatore non finisce qui, inerano presenti anche un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento della sostanza e mille euro in contanti, presumibilmente guadagnati con l’attività di spaccio.