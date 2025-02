Ternitoday.it - Narni, è scomparsa la storica commerciante Maria Cristina Formiconi: “Una donna meravigliosa, attenta anche alle problematiche sociali"

Un altro lutto ha colpito nelle ultime ore la comunità narnese. E' venuta a mancare, infatti,, unamolto conosciuta in città per aver gestito per tanti anni il noto negozio di abbigliamento "Cornucopia"., che il prossimo 19 aprile avrebbe compiuto 73.