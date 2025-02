Spazionapoli.it - Napoli-Udinese, sarà anche mercato: Lucca nel mirino per una tradizione vincente. Il punto per l’estate

CalcioUltimissime – La sfida contro l’l’occasione per parlare di Lorenzo, nelper: ilsulla futura trattativaPer il calcioultimissime arrivano in vista della partita di questa sera contro l’. Gli azzurri si apprestano ad affrontare i friulani in una gara delicatissima per le sorti del campionato. Vincere al Maradona, infatti, permetterebbe alla squadra di Conte di portarsi momentaneamente a +6 dall’Inter seconda, chiamata a vincere contro la Fiorentina lunedì a San Siro.Un’enorme pressione quella che gli azzurri darebbero agli uomini di Inzaghi, reduci da un clamoroso 3-0 subito al Franchi nella gara di recupero di giovedì scorso. Quella di questa sera, però,un’occasione per i dirigenti deldi tornare a parlare con l’in vista del calcioestivo.