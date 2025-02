Napolipiu.com - Napoli-Udinese, le probabili formazioni

Leggi su Napolipiu.com

, le">In sette mesi di lavoro, Antonio Conte ha trasformato ilcon un metodo da vero ingegnere e architetto. Il Corriere dello Sport descrive un allenatore che ha ricostruito dalle macerie prima nuove fondamenta, poi una villetta, fino ad arrivare a un grattacielo solido e moderno. Ilè tornato un colosso in campo, all’avanguardia e antisismico dopo il crollo dello scorso anno. Un’immagine riflessa perfettamente nel Maradona sold out per la settima volta su dodici, in occasione della sfida odierna contro l’alle 20.45.La classifica parla chiaro: ilha dominato le prime 16 giornate e, a recuperi conclusi, ha tre punti di vantaggio sull’Inter campione d’Italia. Stasera sarà la prima partita da campione d’inverno, un titolo simbolico da trasformare in oro.