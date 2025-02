Terzotemponapoli.com - Napoli-Udinese: i friulani. E se Spinazzola…

: di seguito alcune righe tratte da Tuttosport sulla probabile formazione deiquesta sera al Maradona. “Slitta il rientro di Davis in casa, mentre Runjaic ritrova Ehizibue e Giannetti. L’argentino non rivedrà il campo subito, considerando le buone indicazioni dei tre pilastri difensivi Kristensen-Bijol-Solet pronti a riprendere i rispettivi posti davanti a Sava nel ritorno alla difesa a 3. Archiviata, almeno per ora, la linea arretrata a 4 vista contro il Venezia complice l’assenza di Karlström. Lo svedese ritornerà in cabina di regia con Lovric e Payero confermati ai suoi lati. Dubbi sulle fasce con Ehizibue che difficilmente verrà rischiato dall’inizio. Probabile sia Zemura ad agire al suo posto, sulla destra, con Kamara sul lato mancino. La coppia offensiva dovrebbe essere composta da Thauvin e Lucca”.