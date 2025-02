Terzotemponapoli.com - Napoli – Udinese: formazioni ufficiali

La 24ª giornata di Serie A vede Ildi Antonio Conte sfidare l’di Kosta Runjaic. allo Stadio Maradona. Gli azzurri dopo il pareggio, all’Olimpico, contro la Roma, affronta un altro impegno da non sottovalutare ma. In settimana l’Inter ha perso il recupero a Firenze e quindi c’è la possibilità consolidare il primato in classifica o persino allungare. L’sta disputando un buon campionato e si trova al decimo posto lontano dalla zona retrocessione..IN ATTESA DI COMUNICAZIONI ARBITRO DEL MATCH:Livio Marinelli della sezione di Tivoli dirigerà; i suoi assistenti saranno Zingarelli e Votta, Bonacina quarto uomo. Al Var ci sarà Camplone, Avar affidato a Marini.Direzione di gara numero 57 per Livio Marinelli in Serie A, l’undicesima in questo campionato.