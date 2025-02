Inter-news.it - Napoli-Udinese, Conte si ferma sul pari! Occasione Inter

Ilpareggia per 1-1 contro l’e tiene in vita l’nella lotta per lo Scudetto. Al Maradona succede tutto nel primo tempo. PAREGGIO – Allo stadio Diego Armando Maradona ilnon va oltre il risultato di 1-1 contro l’. Una partita tutt’altro che semplice per la squadra di Antonio, che ha sofferto la fisicità ma soprattutto l’aggressività degli avversari. Dal primo all’ultimo minuto Runjaic e i suoi hanno sorpreso e portato a casa una prestazione non da sottovalutare indei prossimi incontri. Proprio l’sbaglia le occasioni più nitide nella prima mezz’ora, mentre i partenopei passano in vantaggio. Al 37? Scott McTominay ha colpito di testa su calcio d’angolo battuto da Matteo Politano sbloccando la gara. Pochi giri di lancetta dopo segnano anche i bianconeri.