Napoli-Udinese Conte perde un titolare | il cambio di formazione spaventa

Notizie Calcio– Contro l’, Antoniorischia dire une di dover cambiare la: la soluzione dalla panchinaPer le notizie calcionovità in vista della partita di questa sera contro l’. Antoniopotrebbere unnella sfida di questa sera al Maradona ed essere costretto a unche non lascia troppo tranquilli i tifosi. Un ennesimo infortunio che testimonia poca fortuna per gli azzurri, che da inizio anno si sono ritrovati già senza alcuni interpreti importanti come Meret, Lobotka, Buongiorno e Olivera.Per la gara con l’il rischio forfait è elevato. Il match, però, non si potrà sbagliare. La chance di allungare momentaneamente a +6 dall’Inter è ghiottissima e metterebbe una forte pressione ai nerazzurri, impegnati lunedì sera di nuovo contro la Fiorentina.