Juventusnews24.com - Napoli Udinese 1-1, passo falso di Conte: Ekkelenkamp risponde a McTominay. La lotta scudetto si infiamma

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews241-1,di: il resoconto del match di Serie A e tutti i dettagli sulla sfida È terminato il match delle 20:45 tracol risultato di 1-1.diche non riesce a superare i friulani:. Lasisempre di più dopo questo risultato.Manca solo Inter-Fiorentina per completare questa giornata di Serie A che ha visto vincente la Juve sul campo del Como in vista della sfida contro il PSV in Champions League. Leggi su Juventusnews24.com