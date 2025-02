Ilnapolista.it - Napoli-Udinese 1-1, inizia il secondo tempo con gli stessi ventidue (LIVE)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilsi appresta ad ospitare l’allo stadio Maradona per l’incontro valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Conte si affida ai titolarissimi delle ultime giornate ad eccezione di Spinazzola che ha accusato un risentimento muscolare, al suo posto Mazzocchi sull’out sinistro. L’dal canto suo viene da un periodo di forma altalenante dopo un grande inizio di stagione. Runjaic opta per l’attacco a due composto da Lucca in grande forma e Thauvin. 54? Giallo per Lucca, ostruzione su Di Lorenzo50? Inizio molto simile a quello del primo, serve una scossa dalla panchina46? Subito Lovric testa la reattività di Meret, palla in angoloil47? Fine primoal Maradona, bisognerà ripartire con piglio migliore46? Ultimi secondi di spinta per gli azzurri45? Due minuti di recupero41? Pareggio dell’con Ekkelenkamp, grande tiro da fuori su cui Meret non può nulla.