Ilnapolista.it - Napoli-Udinese 1-1, fine primo tempo al Maradona (LIVE)

Ilsi appresta ad ospitare l’allo stadioper l’incontro valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Conte si affida ai titolarissimi delle ultime giornate ad eccezione di Spinazzola che ha accusato un risentimento muscolare, al suo posto Mazzocchi sull’out sinistro. L’dal canto suo viene da un periodo di forma altalenante dopo un grande inizio di stagione. Runjaic opta per l’attacco a due composto da Lucca in grande forma e Thauvin. 47?al, bisognerà ripartire con piglio migliore46? Ultimi secondi di spinta per gli azzurri45? Due minuti di recupero41? Pareggio dell’con Ekkelenkamp, grande tiro da fuori su cui Meret non può nulla. Ma che pasticcio tra Juan Jesus e Mazzocchi che hanno regalato un pallone che era innocuo39? Gol pesantissimo in una partita assolutamente non semplice per i partenopei36? McTominay porta avanti il! Corner dalla destra e stacco imperioso dello scozzese!32? Sfida ancora in equilibrio, Conte vuole che i suoi siano pazienti senza rischiare le giocate27? Gioco fermo poiché McTominay è rimasto a terra dopo un contrasto con Ekkelenkamp in area friulana23? Politano sfiora il gol, Neres imbuca all’improvviso per il ventuno che angola troppo e non trova la porta per un nulla22?in palla fin ora, l’attacco della profondità per attaccanti partenopei è reso difficile da una difesa accortissima17? Altra parata di Meret, palla di Thauvin dalla destra che diventa un tiro e il portiere salva con il piede15? Inizio di partita appassionante, ritmi importanti per entrambe le squadre10? Occasionissima per Lucca in area! Di Lorenzo troppo leggero in marcatura sull’attaccante bianconero che per poco non centra lo specchio7? Politano subito dalla sua piazzola, tiro a giro e Sava mette in angolo con una grande parata6? McTominay svetta in area sul cross dalla destra di Di Lorenzo, palla che arriva facile tra le mani di Sava3? Sugli sviluppi di un corner, Thauvin si libera e calcia potente.