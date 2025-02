Ilnapolista.it - Napoli-Udinese 1-1, Conte inserisce anche Okafor (LIVE)

Ilsi appresta ad ospitare l’allo stadio Maradona per l’incontro valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A.si affida ai titolarissimi delle ultime giornate ad eccezione di Spinazzola che ha accusato un risentimento muscolare, al suo posto Mazzocchi sull’out sinistro. L’dal canto suo viene da un periodo di forma altalenante dopo un grande inizio di stagione. Runjaic opta per l’attacco a due composto da Lucca in grande forma e Thauvin. 90? Cinque minuti di recupero87? Entrail neo arrivatoper Neres stanchissimo85? Cinque più recupero al termine, senza mordente gli azzurri oggi.non sarà affatto soddisfatto81? EntraGilmour per Lobotka79? Altro angolo conquistato da Neres74? C’è grande confusione in campo ora, le squadre si devono assestare dopo i cambi70?Raspadori, Simeone e Ngonge fuori vanno Lukaku, Anguissa e Politano69? Lukaku in maniera rocambolesca era riuscito a tirare verso la porta di Sava, ancora Solet provvidenziale66? Batti e ribatti, poi il pallone arriva a McTominay che prova dalla distanza, palla alta non di molto63? Le squadre si stanno allungando e gli schemi iniziano a saltare.