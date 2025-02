Ilnapolista.it - Napoli-Udinese 1-1, azzurri spenti e fermati da un ottima Udinese. Rileggi qui la partita.

Ilsi appresta ad ospitare l’allo stadio Maradona per l’incontro valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Conte si affida ai titolarissimi delle ultime giornate ad eccezione di Spinazzola che ha accusato un risentimento muscolare, al suo posto Mazzocchi sull’out sinistro. L’dal canto suo viene da un periodo di forma altalenante dopo un grande inizio di stagione. Runjaic opta per l’attacco a due composto da Lucca in grande forma e Thauvin.Triplice fischio al Maradona96? Finisce così, occasione sciupata e nuovo stop95? Palla che viaggia ormai senza senso92? Troppi errori per cercare un nuovo vantaggio90? Cinque minuti di recupero87? Entra anche il neo arrivato Okafor per Neres stanchissimo85? Cinque più recupero al termine, senza mordente glioggi.