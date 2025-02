Terzotemponapoli.com - Napoli-Udinese 1-1 – Ancora un pareggio per gli Azzurri

Cronaca e tabellino della partitaCRONACA1-1Al Maradona glisbattono contro i friulani e si portano a +4 dall’Inter in classifica09 feb 2025 – 22:41Dopo ilcon la Roma, ilsbatte anche contro l’. Nella 24.ma giornata di Serie A la squadra di Conte non va oltre l’1-1 con l’e manca l’allungo in vetta portandosi momentaneamente a +4 dall’Inter. Al Maradona nel primo tempo Meret e Sava parano il parabile, McTominay (37?) sblocca il match di testa sugli sviluppi di un corner ed Ekkelenkamp (40?) rimette tutto in equilibrio di destro dopo un rinvio sbagliato di Mazzocchi. Nella ripresa poi le squadre si affrontano a viso aperto e spingono, ma non riescono più ad andare a bersaglio e il risultato resta inchiodato sull’1-1.