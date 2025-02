Ilnapolista.it - Napoli-Udinese 0-0, inizia il match al Maradona! (LIVE)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilsi appresta ad ospitare l’allo stadioper l’incontro valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Conte si affida ai titolarissimi delle ultime giornate ad eccezione di Spinazzola che ha accusato un risentimento muscolare, al suo posto Mazzocchi sull’out sinistro. L’dal canto suo viene da un periodo di forma altalenante dopo un grande inizio di stagione. Runjaic opta per l’attacco a due composto da Lucca in grande forma e Thauvin. 3? Sugli sviluppi di un corner, Thauvin si libera e calcia potente. Subito primo intervento importante per Meret1?il!Formazioni ufficiali di(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres all.Conte(4-4-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca all.