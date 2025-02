Napolipiu.com - Napoli, Spinazzola in dubbio per l’Udinese: problema alla schiena, Conte in ansia

inperin">L’esterno delnon è al meglio e rischia di saltare la sfida di stasera. Il tecnico deciderà solo dopo la rifinitura mattutina.Non arrivano buone notizie da Castel Volturno per il. Secondo quanto riporta Repubblica, Antoniopotrebbe dover rinunciare a Leonardoper la gara controin programma stasera.“Leonardonon è al top (mal di)” rivela il quotidiano, “esta facendo una serie di valutazioni sull’impiego dell’ex nazionale, decisivo all’Olimpico con il suo gol contro la Roma”.L’esterno ex Roma aveva trovato una nuova dimensione nell’ultimo periodo, tanto da convincere la società a rivedere i piani di cessione dopo soli sei mesi in azzurro.