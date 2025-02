Liberoquotidiano.it - Napoli, niente fuga: solo 1-1 contro l'Udinese. Antonio Conte, mezzo regalo all'Inter

Ilnon sa scappare. Dopo il pari-beffa dell'Olimpicola Roma, gli azzurri dinon approfittano del tutto dello scivolone dell'nel recupero a Firenze e non vanno oltre l'1-1 con l'al Maradona. In classifica, ora i punti di vantaggio sui campioni d'Italia in carica sono 4, ma con gli uomini di Inzaghi che possono accorciare a -1 vincendo lunedì sera di nuovola Fiorentina. Sulla carta, un turno favorevole a Lukaku e compagni si trasforma invece in un rimescolamento delle carte al vertice della classifica, con l'Atalanta di Gasperini terza con 5 punti di ritardo e ancora, dunque, in corsa. La partita si decide nel primo tempo, nel giro di un paio di minuti. Al 37' i padroni di casa la sbloccano con McTominay, lesto a insaccare di testa sul secondo palo su cross di Politano da calcio d'angolo.