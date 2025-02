Sport.quotidiano.net - Napoli, niente fuga: con l'Udinese è solo 1-1

, 9 febbraio 2025 - Dal possibile tentativo di prima veradel campionato a una frenata che consegna all'Inter la possibilità potenziale di portarsi a -1, a patto di battere la Fiorentina nella rivincita immediata della debacle del Franchi: ilinanella il secondo 1-1 di fila dopo quello in casa della Roma e stavolta frena al Maradona nonostante il gol di McTominay che sembrava aver stappato una partita complicatissima. Merito dell', che si divora tante occasioni (colossale quella fallita da Lucca) ma che ha anche la bravura di rialzare subito la testa grazie alla gemma di Ekkelenkamp. I meriti dei bianconeri vanno oltre, perché stavolta Conte non pesca la 'magata' dalla panchina e se non lo fa è anche grazie alla resistenza degli ospiti, che addirittura di tanto in tanto non disdegnano delle ripartenze pericolose.