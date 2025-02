Napolipiu.com - Napoli, l’ora del grande patto. De Laurentiis deve decidere

del. De">Da ieri pomeriggio il quarto scudetto delsembra più vicino. La classifica cambia volto, con l’Inter travolta a Firenze e ferma tre punti sotto. Ma la vera novità è un’altra: Antonio Conte si mostra sotto una luce diversa, più ottimista, più proiettato nel futuro del club.Come sottolineato da Antonio Corbo su Repubblica, il tecnico azzurro abbandona l’amarezza per un mercato invernale con pochi innesti e inizia a parlare di un progettodiverso, più strutturato e duraturo. Un messaggio chiaro ai tifosi: Conte non fuggirà come Spalletti, vuole essere protagonista anche oltre il 25 maggio.Il nuovo Conte: meno lamentele, più visione a lungo termineNella conferenza stampa pre-partita, il tecnico azzurro sorprende tutti.