Napolipiu.com - Napoli, il mistero del centro sportivo

Leggi su Napolipiu.com

, ildel">A pochi mesi dall’inizio della sua avventura a, Antonio Conte rilancia il dibattito sulle infrastrutture del club, un tema che, come sottolineato da Il Mattino, era già stato sollevato da Rafa Benitez nel 2015.Il tecnico azzurro non si limita a pensare alla corsa scudetto, ma guarda oltre: “Non abbiamo bisogno di calciatori da 60-70 milioni, ma di une di un settore giovanile”, ha dichiarato Conte, sollevando un problema che da anni resta irrisolto.Conte e il progetto: una visione che va oltre il campoSecondo Il Mattino, la posizione di Conte è chiara: vuole restare fino al 2027, quando scadrà il suo contratto triennale, e non considerauna tappa di passaggio. Tuttavia, per rendere la squadra competitiva ogni anno e non solo per cicli brevi, serve un progetto che non si basi solo sugli investimenti sui giocatori, ma anche su infrastrutture che garantiscano una crescita sostenibile.