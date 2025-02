Secoloditalia.it - Napoli e la fenomenologia del Borrelli eroe: e se fosse solo un furbacchione a caccia di facili voti?

Francesco Emilioè uno uomo che ha fatto della politica il suo mestiere. Dagli esordi giovanili nelle università, strizzando l’occhio al suo nume tutelare Alfonso Pecoraro Scanio, finito nel mattatoio degli ipocriti rispetto a ciò che professava, ora riciclatosi nei luogocomunismi partenopei come incensatore della pizza napoletana, il verdeha avuto la capacità di restare sempre a galla tra le intemperie della politica.Giovane ma già con un buon cursus honorem, ha abbracciato come un personaggio sciasciano la lotta alla criminalità, facendo largo uso di quel giustizialismo epidermico verso chi veniva invischiato in qualche calvario giudiziario, risoltosi nel clamoroso nulla.Ergendosi ad epigone del giustizialismo più che del giusto giustiziere, ha tracciato la sua narrazione, lo storytelling perfetto da seminare tra la sua fetta di followers prima che di elettori.