Oasport.it - Napoli bloccato sul pareggio dall’Udinese in Serie A. Bene le romane, frena il Bologna

Tante emozioni e qualche sorpresa nei cinque match domenicali valevoli per la 25ma giornata (la sesta del girone di ritorno) dellaA 2024-2025 di calcio maschile. Domani il programma verrà completato dal posticipo serale del lunedì a San Siro tra Inter e Fiorentina, in attesa del grande spettacolo degli scontri a eliminazione diretta previsti nei prossimi giorni per le coppe europee.La notizia del giorno in chiave Scudetto è il passo falso casalingo del, che non va oltre ilcontro l’Udinese facendosi riprendere sull’1-1 dal gol di Ekkelenkamp al 40? dopo essere passato in vantaggio tre minuti prima con McTominay. La squadra di Antonio Conte resta comunque al comando della classifica a +5 sull’Atalanta e a +4 sull’Inter, che domani potrebbe però avvicinarsi a -1 in caso di vittoria sulla Viola.