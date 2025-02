Spazionapoli.it - Napoli Basket, blackout a Venezia: gli azzurri durano solo un quarto

Ilperde contro la Reyere interrompe la striscia di tre vittorie di fila: la squadra di coach Valli duraunLa Reyerstrapazza il, che dopo tre successi di fila sprofondano in trasferta prima della sosta per la Coppa Italia. Gli, privi del nuovo acquisto Egbunu tornato in America per problemi familiari, regalano secondo e terzo.Nel primo periodo, la gara si mantiene a ritmi bassi ma è punto a punto. Tanti errori da una parte e dall’altra, ma la gestione del pallone delè piuttosto positiva. Male però a rimbalzo, tant’è che Valli nel secondo periodo manda in campo Biar, il suo centro alto 2,16 m.emerge alla lunga, ingrana, mette pressione agliche piano piano escono completamente dalla partita.A nulla serve l’intervallo, quandoinvece prende il sopravvento e arriva persino ad una differenza canestri di +34, massimo vantaggio della partita.