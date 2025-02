Lanazione.it - Murzi bacchetta i sindaci: "Sull’ampliamento del porto si esprimano chiaramente"

Conseguenze dell’ampliamento deldi Carrara: ma ida che parte stanno? E’ una reprimenda ai colleghi quella che fa il sindaco Bruno. "Speravo – comincia – che le mie parole sulla necessità di un’ampia riflessione riguardo l’ampliamento deldi Carrara venissero accolte come un invito a una discussione franca e aperta sul futuro della costa Apuo-Versiliese. Purtroppo, per ora, ho ricevuto solo una risposta—tra l’altro piuttosto dura nei toni—da parte del sindaco di Carrara. Gli altri, invece, tacciono o si sottraggono. Eppure il futuro turistico della nostra zona non è questione di poco conto. Un recente articolo dei Paladini Apuo-Versiliesi, corredato da foto dei progetti, sembra smentire chi sostiene che ilnon verrà ampliato. Anzi, evidenzia che l’ampliamento della superficie complessiva sarà di circa 130mila metri quadrati.