Moviola Empoli-Milan Gazzetta | Luca Pairetto disastroso Il voto fa capire tutto…

Per ladello Sport non ci sono dubbi riguradando ladi: l’arbitraggio dinon è stato all’altezzaCome è andato l’arbitraggio di? Male. Decisamente male. Anche ladello Sport lo sottolinea nel giudizio e nelfinale. Un quattro che fainsomma che le decisioni prese al Castellani non sono state tutte corrette. Nemmneo con l’aiuto del Var.Il primo check al secondo minuto è corretto dopo un contrasto Abraham-Pezzella in area dell’: “fa bene a lasciare correre perché l’inglese allarga la gamba sinistra alla ricerca del contatto”.Poi “altra chiacchierata con Lissone all’8’ per un possibile rosso a Cacace, che con i tacchetti della scarpa destro va diretto sulla tibia sinistra di Walker: situazione da “arancione” (per il rosso manca la velocità), ma evidente errore non dare nemmeno il giallo”.