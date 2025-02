Dayitalianews.com - Movida violenta: è allarme. 21enne colpito da un pugno, al Fazzi in prognosi riservata

Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora un episodio che parla dinel centro di Lecce. Ieri sera, intorno alle 23:30, in via Ascanio Grandi, vicino a Piazzetta Santa Chiara, si è verificata un’aggressione ai danni di un giovane di 21 anni originario di Lequile. La stessa zona era già stata teatro di un altro episodio di violenza appena un mese fa, ma anche di tanti altri negli ultimi mesi e anni per quello che sta diventando un vero e propriosociale e purtroppo sinonimo di unanel capoluogo salentino. La vittima è stata colpita con unda un aggressore al momento ignoto, rimanendo stordita e perdendo i sensi a terra. Gli amici che hanno assistito alla scena e alla brutale aggressione, di cui non sono ancora chiari i motivi, hanno immediatamente allertato i soccorsi.