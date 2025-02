Oasport.it - MotoGP, Luigi Dall’Igna: “Non sarà difficile avere due piloti così forti nello stesso team”

A Bangkok, in Thailandia, è andata in scena la presentazione contemporanea di tutti idella2025, che prenderà il viaPaese nel weekend del 28 febbraio: in calendario 22 gare classiche ed altrettante Sprint. La Ducati ufficiale si presenta al via della nuova stagione con la coppia dicomposta dall’azzurro Francesco Bagnaia e dallo spagnolo Marc Marquez.A margine dell’eventoha dichiarato all’ANSA: “E’ veramente un piacere essere qui in Thailandia. Nondue, sono molto veloci ma anche molto intelligenti e questo aiuterà a gestire la situazione. La cosa più importante per noi adesso è lavorare insieme per produrre la moto migliore, in modo da poter battagliare per vittorie e titolo“.Ilufficiale della Ducatila squadra da battere, almeno sulla carta: “Sono sempre intrigato a inizio stagione, è incredibilequesta situazione.