Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Nei test di Buriram dobbiamo prendere alcune decisioni”

A fare da prologo alla nuova annata, in vista deiufficiali in programma a, in Thailandia, il 12 e 13 febbraio, si è tenuta a Bangkok, nello stesso Paese, la presentazione della stagione 2025 della, che scatterà a fine febbraio.Grande attesa per la Ducati ufficiale, con il team che potrà schierare due piloti del calibro die dello spagnolo Marc Marquez. Il torinese e l’iberico dovranno convivere in una squadra che punta senza mezzi termini al titolo iridato.ha lodato la nuova Ducati: “Sono impressionato da questo evento perché sembra che tutti si stiano divertendo molto. Siamo vicini ai tifosi che sono incredibili. Dopo ildi Sepang sono pronto al 100%. Aspettiamo ildidove, migliorare una moto che è già fantastica è sempre complicato“.