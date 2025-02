Oasport.it - MotoGP, a Bangkok la presentazione-show di tutte le squadre: prima volta nella storia

La nuova stagione dellapartirà dalla Thailandia: il sipario si aprirà con il Gran Premio di Buriram tra il 28 febbraio e il 2 marzo e questo appuntamento sarà preceduto dai test della prossima settimana il 12 e 13 marzo sempre sulla pista di Buriram.storica per laoggi con una bellissima e spettacolaredi tutti i teamcapitale thailandeselesono state presentate, ricalcando un po’ l’idea della Formula 1 che presenterà le scuderie a Londra il prossimo 18 febbraio: unoche è stato trasmesso in diretta su tutti i canali ufficiali social dellaSeason Launch –2025 LIVE https://t.co/NZ0gw7fcXx—(@) February 9, 2025le moto sfilano tra due ali di folla per rivelare i propri colori e le proprie carene: un vero e proprio spettacolo per un Paese, la Thailandia, che negli ultimi anni ha dato grande affetto e calore al mondo dellae nel quale, grazie ad alcuni piloti come Somkiat Chantra, questo mondo sta decisamente crescendo.