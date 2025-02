Ilgiorno.it - Mostra e convegno ricordano Berlinguer

Nasce il comitato “Ricordo di Enrico“, formato da persone di varia estrazione culturale e politica. Tra i promotori il presidente dell’Anpi Primo Minelli. In occasione del 40esimo anniversario della scomparsa del segretario del Pci, il comitato promuove unae un confronto con la cittadinanza, con un richiamo particolare ai giovani. "è stato uno dei protagonisti della storia politica del Novecento - affermano gli organizzatori -. Leader di rara caratura morale, radicato nel Paese reale e stimato dai suoi oppositori, considerava la politica come una missione al servizio della collettività". In collaborazione con l’amministrazione, la40 anni dopo“ verrà allestita al Castello Visconteo e sarà articolata in 80 pannelli, documenti e filmati: sarà visitabile dal 20 al 23 febbraio dalle 10.