Morto il 54enne di Camerota ferito in un incidente stradale

Tempo di lettura: < 1 minutoNon ce l’ha fatta ildi Marina di, Agostino Diotiaiuti, coinvolto in un gravesulla strada Cilentana, in provincia di Salerno, lo scorso venerdì. Dopo giorni di agonia, l’uomo, che era stato immediatamente soccorso e ricoverato all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, è deceduto questa mattina a causa delle gravi ferite riportate nell’. La notizia ha sconvolto la comunità di, dove l’uomo era molto conosciuto e stimato. Durante il suo ricovero, si era attivata una catena di solidarietà in paese per sostenere la sua lotta per la vita. In particolare, il Comune diaveva messo a disposizione navette gratuite per consentire a chi volesse donare il sangue di raggiungere l’ospedale di Salerno. Nonostante il grande impegno della comunità, però, le ferite dell’uomo si sono rivelate troppo gravi.