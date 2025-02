Ilgiorno.it - Morto Giorgio Pellizzaro, l’amore per Brescia e la lunga amicizia con Claudio Ranieri: addio al maestro portiere

Leggi su Ilgiorno.it

La notizia della scomparsa diha preso in contropiede tutti quelli che lo hanno conosciuto. Sempre allegro e amante della vita nelle diverse fasi della sua esistenza ha trasmesso a chi lo incontrava un’immagine ben lontana dal triste percorso che oggi, domenica 9 febbraio, lo ha condotto a concludere la sua esistenza terrena. Nato a Mantova nel 1947,, proprio partendo dalla squadra della sua città, ha saputo costruire un’onorata carriera come, giocando soprattutto tra serie A e B in formazioni come Sampdoria, Catanzaro, Foggia e, dove nel 1984 ha deciso di appendere i guanti al chiodo. La città della Leonessa, però, gli è rimasta nel cuore, tanto da diventareno di adozione e conquistare con il suo modo di fare scanzonato, ma sempre attento, la nutrita schiera di amici che lo ha accompagnato sino in fondo.