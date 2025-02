Ilrestodelcarlino.it - Morta per un’infezione: “Cure non adeguate. Risarcite la famiglia con oltre un milione”

Reggio Emilia, 9 febbraio 2025 – Un calvario tra ricov eri, dolore e interventi chirurgici, che si concluse con la morte della paziente, la 61enne Anna Maria Amati, madre del noto ristoratore Rocco Altini. Venti mesi dentro e fuori da ospedali a causa dell’infezione cronica che sviluppò al ginocchio sinistro dopo un’operazione “routinaria” di protesi a Villa Verde il 13 maggio 2009, rendendo necessari prima due interventi al Rizzoli di Bologna per la rimozione della protesi e per tentare di salvare l’articolazione dopo la frantumazione del femore con una massiccia emorragia. Quindi al Santa Maria Nuova di Reggio l’amputazione fino all’anca della gamba. Infine la morte per setticemia in Rianimazione il 16 febbraio 2011. Nelle scorse ore, a 15 anni dal decesso, il giudice del tribunale civile di Reggio Stefania Calò ha stabilito il risarcimento record di 1e 125mila euro per il vedovo Domenico e i figli Mario, Antonio, Vincenzo e Rocco (chef dello Sfizietto di viale Simonazzi e del Tana Maria di Albinea), assistiti dall’avvocato Giacomo Fornaciari.