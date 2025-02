Leggo.it - Morta per infezione, alla famiglia più di un milione di euro dopo 14 anni: cosa è successo dopo l'operazione

Leggi su Leggo.it

Era il 2011 quando morì in seguito a unaAnna Maria Amati, una 61enne pugliese che aveva raggiunto i figli in Emilia per potersi curare. E ora, a 14tragedia, il tribunale.