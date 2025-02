Quotidiano.net - Morì in uno schianto. Arrestato il convivente. I pm: "Guidava lui"

Leggi su Quotidiano.net

Ha sempre negato di essere stato lui alla guida, ma gli accertamenti tecnici e le indagini dei carabinieri lo avrebbero smentito. E così, a oltre cinque mesi dall’incidente stradale in cui perse la vita Ilaria Mirabelli, di 39 anni, il suo ex fidanzato Mario Molinari, 44, che era in auto con lei, è statoe posto ai domiciliari per omicidio stradale in esecuzione di un’ordinanza del gip di Cosenza. L’uomo, secondo l’accusa, al momento dell’incidente era alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’incidente stradale era avvenuto il 25 agosto scorso tra Lorica, località turistica del Parco nazionale della Sila, e Dipignano, nel Cosentino, dopo che i due erano stati a pranzo con amici. La Wolkswagen Up a bordo della quale viaggiava la coppia, uscì di strada, finendo in un dirupo sottostante.