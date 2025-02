Inter-news.it - Monza in caduta libera, salta Bocchetti! Per Palacios nuovo tecnico

Caos in casa, dopo l’ennesimo KO in campionato, questa volta per 5-1 contro la Lazio. Galliani ha deciso: per il prestito Inter Tomasarriva unallenatore.SI CAMBIA – L’esperienza di Salvatorealè durata 48 giorni. Come riferisce Sky Sport, Adriano Galliani, infatti, sembra ormai aver deciso per l’esonero del, dopo la pesantissima sconfitta dei brianzoli contro la Lazio per 5-1 oggi pomeriggio. Per, giocatore argentino arrivato a gennaio in prestito secco dall’Inter, ci sarà subito unallenatore. E si tratta di unche conoscono bene dalle parti della Brianza perché sarà un ritorno. Infatti, sarà Alessandro Nesta a subentrare a. Lo stesso Nesta aveva preso le redini della squadra in estate, venendo esonerato prima di Natale.