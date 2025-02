Calciomercato.it - Monza, Castrovilli: “Chiediamo scusa ai tifosi, con il Lecce una finale. Lazio, nessun rimpianto”

Leggi su Calciomercato.it

I brianzoli cadono malamente all’Olimpico e incassano cinque gol che lasciano invariato il distacco dalla quartultima a otto punti: le parole del tecnicoIlnon riesce nell’impresa e cade rovinosamente all’Olimpico contro laincassando 5 gol e complicando ulteriormente la sua posizione in classifica.Gaetano(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole di Gaetanoe Salvatore Bocchetti. Il primo a presentarsi in conferenza stampa è proprio il centrocampista arrivato pochi giorni fa dalla: “Loro sono forti ma dovevamo essere più bravi nell’interpretare la partita. Voglio chiedere ancheai, perché è stata una brutta sconfitta. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, sarà come una”.Rimpianti? “Faccio un grosso in bocca al lupo allae ai miei ex compagni.