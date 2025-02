Sport.quotidiano.net - Montevarchi, oggi serve una marcia in più

Sette giorni fa ha pareggiato in casa ma ha messo alle corde il Siena sul piano del gioco, fallendo per giunta al 90’, con il bomber Benedetti, il calcio di rigore del possibile successo neutralizzato dall’ex rossoblù Andrea Giusti. Il Seravezza Pozzi,ospite delal Brilli Peri, continua a brillare nell’alta classifica e merita fin dall’inizio del campionato l’etichetta di "brutto cliente". Seconda forza del torneo, insieme alla Fulgens Foligno, la squadra versiliese allenata da Lucio Brando rientra tra le "big" del campionato e la giovane Aquila dovrà affrontarla con una grinta e un’attenzione ancora maggiori rispetto alla scorsa gara a Pbonsi. È una delle formazioni che diventano letali al minimo errore concesso e, non a caso, prima della fuga della capolista, è stata l’unica alternativa credibile allo strapotere del Livorno.